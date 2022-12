San Giuseppe, derby con Avellino: tre assenze pesanti per i gialloblu

Derby casalingo per il Real San Giuseppe che attende per domani sera la Sandro Abate Avellino al PalaCoscioni di Nocera Inferiore. La squadra di Fausto Scarpitti è reduce dalla cocente quanto immeritata sconfitta subita in trasferta contro Olimpus Roma, seconda forza del campionato di Serie A.

Un ko che, oltre all'amaro in bocca, ha lasciato pesanti strascichi polemici in casa gialloblu per una direzione di gara apparsa non sempre equilibratissima. Dunque, un bel carico di rabbia agonistica per Duarte e soci, da convertire nelle giuste motivazioni per affrontare domani sera la formazione irpina.

Tre assenze pesanti da fronteggiare per mister Scarpitti, che dovrà in primis rinunciare per squalifica a Dian Luka, capocannoniere del Real con nove centri al suo attivo, uno in più di Patias. Mancherà sicuramente anche Igor, muraglia difensiva gialloblu uscito malconcio dalla partita con l'Olimpus. Out a meno di un recupero lampo anche Imparato, alle prese con qualche malanno di stagione.

Sfida dal gusto playoff per il Real: la Sandro Abate Avellino viaggia nelle zone nobili della classifica a quota 18 punti, a pari punti con Futsal Pescara e a una lunghezza dalla Feldi Eboli, entrambe però con una partita da recuperare. Il San Giuseppe con 13 punti all'attivo è ai margini della zona playoff e ha tutta l'intenzione di capitalizzare il turno interno per riagganciarsi al trenino delle prime otto della graduatoria.