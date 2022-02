San Giuseppe, domani c'è Catania: Massa contro la riforma delle liste

Il Real San Giuseppe torna dopo due mesi al PalaCoscioni. Domani sera i gialloblu andranno a caccia del riscatto dopo le due sconfitte di fila, ospitando sul parquet amico la Meta Catania. Squalificato Bocca, torneranno disponibili Montefalcone ed Ercolessi, assenti a Manfredonia per stop disciplinare.

Il tecnico Tarantino non sottovaluta l'impegno di domani, perché «la Meta Catania viene da due sconfitte come noi, ma ha comunque uno dei roster più importanti della Serie A. Sicuramente abbiamo un po’ di stanchezza perché sarà la terza partita in sette giorni e speriamo di poter avere al 100% Patias e gli altri acciaccati che abbiamo. Sono due mesi che manchiamo dal PalaCoscioni e sono convinto che i nostri tifosi domani potranno essere il nostro sesto uomo in campo».

Intanto il presidente Antonio Massa ha espresso disappunto sulla decisione della Divisione Calcio a 5, che ha ufficializzato il ritorno delle liste composte da 12 giocatori e con l'utilizzo di un numero massimo di quattro stranieri in Serie A. «Questa riforma non era nel programma elettorale del presidente Luca Bergamini - dice il presidente gialloblu - ed è arrivata senza alcun dialogo con i club. La Divisione Calcio a 5 deve darci il tempo e il modo per adattarci a questa nuova regola. Così non ci mettono in condizione neanche di creare un settore giovanile solido, giusto per fare un esempio».

Il massimo dirigente vesuviano ha poi concluso con una provocazione: «Anche la Nazionale potrà convocare solo quattro oriundi non formati o vale solo per i club? Non mi meraviglierei se qualche oriundo rifiutasse di indossare la maglia tricolore considerato che non possono giocare nel campionato italiano».