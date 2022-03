San Giuseppe domani in Coppa Italia: Tarantino spera di recuperare Patias

Grande attesa in casa Real San Giuseppe per l'esordio assoluto in Final Eight di Coppa Italia di Serie A. A Salsomaggiore i vesuviani scenderanno in campo domani mattina alle 11 per il primo quarto di finale, opposti al Petrarca Padova.

Euganei secondi in classifica in Serie A, a -2 da Italservice Pesaro ma con una partita in meno. In campionato il Real subì una sconfitta immeritata contro i veneti, «ma domani sarà tutta un'altra cosa - ha spiegato il tecnico gialloblu Carmine Tarantino -. Domani sarà partita da dentro fuori, nella quale dovremo essere bravi a giocare con la leggerezza di chi sa di non essere favorito, ma vuole comunque provare a ribaltare il pronostico».

Mente libera dunque per un Real che già oggi ha saggiato il campo di gioco di Salsomaggiore per l'allenamento di rifinitura. «Si sente la magia di questa competizione - sorride Tarantino -. È qualcosa di storico per noi e dovremo essere bravi a viverci come si deve questo appuntamento. C’è concentrazione, voglia di far bene e soprattutto di lasciare in hotel tutte le difficoltà affrontate nell’ultimo scorcio di campionato. Proveremo con tutte le nostre forze a onorare questa competizione e a regalarci una favola».

Il Real recupera capitan Duarte, mentre dovrà attendere l'immediata vigilia della partita per conoscere le condizioni fisiche del bomber Patias. Il vicerè dei bomber di Serie A ha già saltato la partita con Pescara, ma Tarantino spera di poterlo avere in campo domattina, così da poter sfruttare un'arma importante in fase realizzativa.