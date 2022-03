San Giuseppe, domani derby a Eboli: organico al completo per Tarantino

Immediata vigilia del primo dei due derby consecutivi per il Real San Giuseppe. Domani sera i gialloblu saranno di scena a Eboli per il recupero del match con la Feldi, rinviato causa Covid nelle scorse settimane.

Le buone nuove arrivano dall'infermeria, finalmente vuota dopo i problemi riscontrati fino alla Final Eight di Coppa Italia. Tutti abili e arruolabili per la gara, per la gioia di un Carmine Tarantino che ha tratto indicazioni più che positive dal match di Salsomaggiore contro SynBios Petrarca Padova.

«Ho rivisto qualche segnale di crescita nel quarto di finale di Coppa Italia, perché abbiamo giocato come volevamo e l’abbiamo persa solo per qualche dettaglio - ha spiegato il tecnico dei vesuviani -. Stiamo recuperando calciatori e speriamo di avere la rosa al completo da qui in avanti. Qualcuno avrà bisogno di riprendere il ritmo, ma di solito sono le partite a restituire la giusta condizione a tutti. Abbiamo un po’ di punti da poter recuperare alle altre, ma dobbiamo essere bravi a raccogliere i frutti del lavoro. Insomma, ricavare qualche vittoria dai miglioramenti riscontrati ultimamente».