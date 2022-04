San Giuseppe domani a Polistena: «Guai a sottovalutare gli avversari»

Real San Giuseppe a ritmi indiavolati in questa fase del campionato. Tra recuperi e calendario ordinario, i vesuviani stanno scendendo in campo ogni 3-4 giorni nelle ultime settimane. Un tour de force da cui ricavare il massimo in chiave salvezza, per puntare eventualmente a qualcosa in più nelle ultime battute della stagione regionale.

Domani - con palla a centro alle 20.30 - i gialloblu renderanno visita alla Cormar Polistena, ultima in classifica. «Ma guai a sottovalutare questa squadra - ammonisce il tecnico Carmine Tarantino -, perché ha una precisa identità di gioco e ha dato del filo da torcere a tutte le avversarie finora affrontate».

Intanto il giudice sportivo ha comminato un'ammenda di 100 euro alla società del presidente Antonio Massa, per aver causato ritardo del fischio d'inizio del match di martedì contro l'Olimpus Roma. Pende inoltre sul club un preannuncio di reclamo da parte del SynBios Petrarca Padova, che sarà valutato nei prossimi giorni dalla giustizia sportiva.