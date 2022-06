San Giuseppe, è già ripartenza: tre big vestiranno ancora gialloblu

Smaltita in fretta la delusione per l'eliminazione “a tavolino” dai playoff, il Real San Giuseppe ha già avviato la programmazione della nuova stagione partendo dalla conferma delle prime pedine. La società ha ufficializzato il rinnovo per tre pilastri dell'annata appena conclusa, che hanno contribuito con numeri importanti ai risultati ottenuti.

Tra i pali ci sarà ancora Jurij Bellobuono, giovane portiere che nello scorso torneo ha iscritto diverse volte il suo nome sul taccuino dei marcatori. A suon di prestazioni “monstre”, l'estremo difensore ha scalzato Germano Montefalcone dalle “gerarchie” di mister Tarantino, diventando titolare inamovibile del roster gialloblu.

Resterà alla corte di patron Massa anche l'esperto Marco Ercolessi, uno che non ha bisogno di presentazioni. Curriculum chilometrico, condito da ampie parentesi in azzurro, sarà di nuovo prezioso supporto in campo per l'allenatore dei vesuviani.

Ultimo in ordine cronologico è arrivato il rinnovo del bomber Ale Patias che, nonostante qualche problemino fisico, è riuscito a scalare fino al vertice la classifica marcatori di Serie A, condividendone lo scettro con Rodolfo Fortino del Napoli Futsal. Ben 35 centri per il cannoniere gialloblu, preziosissimo terminale della manovra gialloblu che ha spesso “spaccato” le partite, facendo pendere la bilancia del risultato in favore del Real.