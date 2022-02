San Giuseppe, harakiri con Catania: vesuviani alla terza sconfitta di fila

Terza sconfitta consecutiva per il Real San Giuseppe, che lascia strada al PalaCoscioni a un Meta Catania più cinico, che approfitta di un avvio choc dei vesuviani. In poco meno di 11 minuti, gli etnei si portano sul parziale di 0-5, non senza qualche decisione arbitrale contestata dai padroni di casa.

La sberla a mano aperta risveglia il Real, che prova a riaprirla grazie a Imparato, Ercolessi e a un autogol di Rossetti. Tuttavia, Matamoros (tripletta personale) e lo stesso Rossetti ristabiliscono di nuovo le distanze, portando Catania avanti sul 3-7 all'intervallo.

Nel futsal non c'è svantaggio impossibile da recuperare, ma i vesuviani non sono in serata e il gol del parziale 3-8 di Musumeci al 4' sembra spegnere ogni piccola velleità del quintetto di mister Tarantino. Che trova comunque la forza per mandare a segno il capocannoniere Patias e Crema, per evitare un passivo più disastroso.

Il match termina sul punteggio di 5-9 e a poco sarebbe servito il gol di Joselito a fil di sirena, non convalidato perché arrivato dopo lo scadere del cronometro. Da dimenticare, dunque, l'inizio del 2022 per la formazione di patron Massa, chiamata a darsi una svegliata già dal prossimo appuntamento in programma mercoledì: i gialloblu renderanno visita alla Came Dosson, reduce dalla vittoria esterna contro il fanalino di coda Polistena e in piena corsa per evitare la retrocessione diretta.