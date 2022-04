San Giuseppe, harakiri in chiave playoff: vesuviani sconfitti in rimonta a Ciampino

Sconfitta esterna in rimonta per il Real San Giuseppe, battuto nello scontro diretto esterno dal Ciampino Aniene. Punteggio finale di 4-3 in favore dei padroni di casa, che trovano l'accelerazione decisiva nella ripresa, dopo essere andati sotto per 1-3. Ko pesante in chiave playoff per i ragazzi di Carmine Tarantino, che vedono momentaneamente allontanarsi il trenino della post-season.

Al PalaTaquini si affrontano due tra i migliori attacchi della Serie A ma pure le difese più perforate. E lo score finale conferma il dato statistico della vigilia. Pronti-via e c'è un rapido botta e risposta. Il Real va avanti col solito Patias al 2’, ma il vantaggio dura poco perché Portuga firma da ex di turno la rete del parziale 1-1. È il gol numero 100 in stagione per il Ciampino, prima squadra a raggiungere la tripla cifra nel torneo in corso.

Il San Giuseppe c’è, gestisce bene la pressione dei padroni di casa e quando può prova a colpire. Ci riesce con Petrov poco dopo metà frazione. Ciampino reagisce e prova ad alzare il baricentro, ma c’è il palo sulla strada di Divanei. Nel finale di frazione la difesa ospite alza il muro su un doppio tentativo dei laziali poi, a 4 secondi dall'intervallo, una presa difettosa di Casassa regala palla a Patias che di testa non inquadra la porta.

A inizio ripresa subito il tris. Ercolessi scorge Crema sul secondo palo, servendogli l’assist per il parziale 1-3. Sembra potersi mettere in discesa per i vesuviani, ma i padroni di casa tirano fuori una gran reazione e riescono addirittura a ribaltare il risultato. Guti al 7', Gabriel Pina al 15' e Diaz al 17' portano il punteggio al definitivo 4-3.

Vittoria preziosissimo per Ciampino Aniene, che prova a blindare il piazzamento playoff in attesa della doppia sfida da brividi in trasferta contro Padova e Pesaro. Per il Real ora si fa dura. Martedì sera si torna tra le mura amiche del PalaCoscioni per ospitare Cmb Matera. Occasione da capitalizzare al massimo per poter sperare ancora di risalire sul trenino della post-season.