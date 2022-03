San Giuseppe, Imparato salta Eboli: sabato il sorteggio di Coppa Italia

Countdown per il derby di campionato. Il Real San Giuseppe renderà visita sabato alla Feldi Eboli, per provare a invertire il trend negativo del 2022. Ai vesuviani mancherà per squalifica Imparato, così come sul fronte opposto resterà fermo ai box Selucio. Gli eburini ritroveranno invece Dalcin, di rientro da stop disciplinare scontato nel recupero contro L84.

C'è attesa in casa Real per il sorteggio relativo alla Final Eight di Coppa Italia. La formula prevede che la squadra di patron Antonio Massa, qualificatasi come ottava, dovrà vedersela contro la prima o la seconda della classifica. Dunque, i gialloblu di Carmine Tarantino affronteranno una tra SynBios Petrarca e Italservice Pesaro.

E a dispetto del pronostico, nelle gare di andata del campionato, entrambe giocate in trasferta, i vesuviani hanno dato del filo da torcere alle due battistrada del torneo di Serie A, perdendo di misura per 3-2.

Il programma della Final Eight di Coppa Italia prevede la disputa dei quarti di finale nella giornata di giovedì 24 marzo, con match fissati per le 11.00, 15.00, 17.30 e 20.00. Le semifinali si giocheranno sabato 26 marzo alle 18.00 e alle 21.00, mentre la finalissima è in programma il giorno successivo, con fischio d'inizio alle 18.25.