San Giuseppe, la vittoria del gruppo: Tarantino, «Squadra con gli attributi»

Gara di carattere, vittoria meritata e zona playout ricacciata a 9 lunghezze di distacco. Con la consapevolezza di poter provare anche a lottare per un posto nei playoff. La serata del Real San Giuseppe contro CMB Matera è stata praticamente perfetta. Sul piano di risultato, gioco e carattere.

«Abbiamo dimostrato ancora una volta di avere gli attributi - sorride Carmine Tarantino -. Sappiamo bene quanto abbiamo sofferto negli ultimi due mesi con tanti problemi che abbiamo avuto; ultimo dei quali il ricorso del Petrarca Padova che ci ha praticamente obbligati a fare più punti possibili. Abbiamo giocato un’altra gara importante, migliorando negli aspetti che ci sono costati la sconfitta negli ultimi 10 minuti della partita contro Ciampino».

Dopo la figuraccia di Eboli qualcosa è evidentemente cambiato in casa San Giuseppe. Una molla scattata dopo aver verosimilmente toccato il fondo in una stagione ancora una volta segnata da infortuni e problemi legati al Covid. «Probabilmente i ragazzi hanno messo da parte il proprio orgoglio personale - aggiunge il tecnico gialloblu - iniziando a lavorare e ragionare da gruppo. E la dimostrazione è arrivata anche in questa partita, in cui alcuni atleti hanno esultato per un gol evitato nelle ultime battute».

Ultime due giornate per chiudere la regular season, a Napoli e in casa contro un Italservice Pesaro che ieri sera ha ottenuto la matematica certezza di chiudere al primo posto. «Ci siamo tolti di dosso il fardello della classifica, anche se siamo sempre stati più vicini alla griglia playoff che alla zona playout. Proveremo a giocarci le ultime due partite con la massima serenità e - conclude l'allenatore del Real - chissà che con la testa libera da pensieri non possano venir fuori prestazione di spessore come questa contro Matera».