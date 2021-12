Fiocco azzurro per il San Giuseppe: Montefalcone torna in Nazionale

Una prestazione di spessore, l'ennesima in questa stagione, riporta Germano Montefalcone in Nazionale. Il portiere del Real San Giuseppe riassapora l'azzurro in occasione della doppia sfida amichevole con l'Iran. Dal 13 dicembre la Nazionale italiana di calcio a 5 sarà a lavoro a Salsomaggiore Terme, in vista delle gare in programma lunedì 20 (ore 18.15) e martedì 21 dicembre (ore 17.00).

Un premio importante per Montefalcone, protagonista ieri di una prestazione di altissimo spessore di tutto il Real San Giuseppe contro il Ciampino Aniene. Prova lodata dallo stesso coach gialloblu Carmine Tarantino, che ha sottolineato «un buon trend di crescita. Le squadre forti devono imparare a soffrire e ho visto che, nonostante le difficoltà e gli infortuni, i ragazzi non hanno mollato mai. E forse è questo l’aspetto che ci era mancato in alcune gare precedenti».

Prova di carattere, condita anche dal giusto cinismo e da una maggiore solidità difensiva, probabilmente mancata in diverse circostanze nella prima fase del campionato. «Dopo questo successo il Real sa che ad oggi può giocarsela con tutti - ribadisce Tarantino -. Per poter avere ambizioni bisogna avere equilibrio, un equilibrio che piano piano stiamo raggiungendo anche sul piano del minutaggio dei calciatori e delle reti fatte e subite. Occorre del tempo per ottenere l’equilibrio perfetto, ma l’atteggiamento avuto dai ragazzi contro Ciampino è un elemento fondamentale per raggiungerlo».