San Giuseppe, con Ostia l'ottavo ko: non basta il ritorno in panca di Tarantino

Ottava sconfitta in campionato per il Real San Giuseppe, che cede il passo in casa a un cinico Todis Lido di Ostia. I laziali capitalizzano praticamente tutte le occasioni da gol create, frutto in gran parte di evidenti errori dei vesuviani in fase difensiva.

Non arriva dunque la svolta per i vesuviani, che nella mattinata di oggi avevano anche accolto la notizia del ritorno in panchina di Carmine Tarantino, dimissionario poco prima della gara esterna contro Came Dosson. Il Real non ha offerto una grande prova, soprattutto in una ripresa in cui ha ripetutamente sbattuto contro il muro eretto dalla difesa ostiense.

Nella prima parte di gara il San Giuseppe sembra in palla, trovando subito un paio di ghiotte opportunità con Patias. Al 9' Imparato colpisce il palo sugli sviluppi di un angolo e su ripartenza Jorginho porta in vantaggio Ostia. C'è la reazione, arriva il pari con Salas, ma una nuova distrazione concede a Recasens il comodo tap-in per l'1-2 su respinta del palo. Il Real non si scompone ancora una volta e rimette le cose in pari con Bocca, chiudendo il parziale in parità.

A inizio ripresa i vesuviani partono bene, chiamando Di Ponto a due interventi provvidenziali su Ercolessi e Patias. Ma concedono ancora troppo a Nardacchione, liberissimo di mirare sul primo palo dal limite e realizzare il 2-3. Il nuovo vantaggio ostiense sembra essere più duro da metabolizzare, vista l'enorme fatica che i gialloblu fanno per agguantare di nuovo il pareggio con il bomber Patias. Salvo poi regalare un'altra distrazione agli ospiti pochi secondi dopo, trasformata puntualmente in gol.

Nel finale Ostia si difende bene, vanificando l'uomo in più per il portiere di movimento gialloblu. Il palo evita un passivo più pesante per il San Giuseppe, ma alla fine sono i laziali a esultare per una vittoria preziosa che allontana, almeno provvisoriamente, il rischio retrocessione diretta.