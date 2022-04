San Giuseppe Patias-dipendente il pivot: «Siamo troppo discontinui»

Quando c'è in campo Ale Patias, il Real San Giuseppe ha tutt'altra incisività sotto porta. Ma guai a parlare di squadra Patias-dipendente, perché è lo stesso pivot a staccare immediatamente questa etichetta dalla formazione gialloblu.

«Riesco a buttarla dentro grazie anche alle caratteristiche della squadra - spiega Patias -. I gol sono sicuramente importanti per me, ma preferisco concentrarmi sulle vittorie e sulla classifica. Il successo di Avellino ci ha dato morale, ma sono convinto che dobbiamo ancora tenere d'occhio chi ci segue, perché forse non siamo ancora pronti per puntare alle squadre che ci precedono. Dobbiamo continuare a lavorare per trovare il giusto equilibrio».

Il pivot gialloblu non esita a definire il “suo” Real San Giuseppe una «squadra discontinua. A Eboli abbiamo fatto una figuraccia; se non entri in campo con la mentalità giusta non puoi competere e vincere. Abbiamo ancora tantissime cose da migliorare».

In vetta alla classifica marcatori, il pivot del Real San Giuseppe è stato scalzato da Fortino del Napoli Futsal, complici i rinvii delle gare dei vesuviani e qualche problemino fisico che ha condizionato in negativo Patias. «Sarà una bella lotta con Fortino, che è un grande calciatore. Ma devo pensare prima di tutto alla squadra perché siamo in una situazione di classifica particolare. Dopo tanti anni di carriera con campionati vincenti, non voglio nemmeno pensare a mettere nel mio curriculum un playout e una retrocessione».