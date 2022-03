San Giuseppe «pesca» il Petrarca: il 24 marzo l'esordio in Final Eight

Il Real San Giuseppe affronterà il SynBios Petrarca Padova all'esordio in Final Eight di Coppa Italia. L'urna dei sorteggi ha stabilito dunque l'avversaria dei vesuviani, alla loro prima apparizione nella manifestazione tricolore di Serie A.

I ragazzi di Carmine Tarantino scenderanno in campo nella prima partita, in programma il 24 marzo all'E-R Arena di Salsomaggiore Terme, con fischio d'inizio alle 11 del mattino. Orario insolito dunque, per una sfida che si preannuncia ostica per il Real. Anche tenendo conto del periodaccio che i gialloblu stanno vivendo da oltre un mese, in termini di risultati e prestazioni.

E a complicare ulteriormente i piani, ci si è messo anche il Covid che ha portato al rinvio delle gare contro Feldi Eboli (in programma ieri) e L84 (martedì 8 marzo). Un ulteriore ostacolo da superare per la truppa cara a patron Antonio Massa, che vorrebbe evitare le sofferenze della passata stagione, conclusa con una risicata salvezza conquistata all'ultima giornata.