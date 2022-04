San Giuseppe, rimonta e vittoria: i vesuviani ribaltano L84 dallo 0-3

Strepitosa rimonta del Real San Giuseppe nel recupero contro L84. Sotto 0-3 dopo 4 minuti del secondo tempo, i ragazzi di Tarantino ribaltano il punteggio, con la giusta pazienza e una ripresa praticamente dominata. Termina 6-4 al PalaCoscioni, con la doppietta di Bellobuono che nel finale spegne ogni velleità degli ospiti di riguadagnare il pareggio.

Orfana di capitan Duarte, la formazione gialloblu parte bene, chiamando con Crema due volte all'intervento un Siqueira in grande serata, prima della traversa colpita da Bellobuono dalla sua area. Al primo affondo reale L84 passa in vantaggio con Cabeça, bravo a liberarsi sul fronte sinistro e a incrociare in rete.

Il Real rischia il raddoppio con Miani che chiama all'intervento Bellobuono, prima del secondo legno di serata centrato da Bocca. Al 10' il raddoppio degli ospiti, con Cabeça che scarica una gran volée su rimessa laterale e batte ancora l'estremo di casa.

Fino all'intervallo non mancano le sortite su ambo i versanti, ma il parziale resta sullo 0-2. Nella ripresa buona partenza del San Giuseppe con Salas che sbatte ancora sul muro eretto da Siqueira. Al 4' l'incubo sembra materializzarsi: l'errore in disimpegno di Micheletto innesca un rapido scambio concluso in gol da Miani per il tris piemontese.

Rispetto alla disastrosa gara di Eboli, i gialloblu hanno il merito di giocare con la giusta pazienza, in un crescendo agonistico che porta a un vero e proprio monologo in campo. Siqueira blocca Patias, ma nulla può sul penalty dello stesso bomber concesso per fallo di Dias su Ercolessi. Il tiro al bersaglio del Real si concretizza e porta al meritato sorpasso: Salas al 9' accorcia, Crema pareggia in contropiede al 12', Ercolessi trova la deviazione giusta su volée di Patias al 15'.

L84 tenta la carta di Josiko portiere di movimento, ma paga il rischio incassando il quinto gol del Real firmato dal portiere Bellobuono. Gli ospiti accorciano un minuto dopo con Tuli, ma è un fuoco di paglia, perché è ancora il portiere di casa a mettere dalla sua area il sigillo per il definitivo 6-4.