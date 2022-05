San Giuseppe, Salas salta il Matera: Tarantino, «riscatto dopo Ciampino»

Real San Giuseppe senza il suo “vice-bomber” nel turno interno in programma domani sera contro CMB Matera. I vesuviani scenderanno sul parquet del PalaCoscioni senza Salas, fermato per un turno dal giudice sportivo insieme al difensore dei lucani Stazzone.

Forfait importanti per i due roster, in una sfida che per i gialloblu deve avere il sapore del riscatto dopo il ko subito in rimonta a Ciampino. Il tecnico Tarantino ha espresso grande rammarico perché il suo Real ha avuto il demerito di non riuscire a chiudere i conti della sfida contro gli “aeroportuali” sul parziale di 1-3.

Ma c'è comunque voglia di riscatto, per la seconda tappa dell'ennesimo tour de force stagionale per i ragazzi di patron Massa. «Abbiamo un obiettivo da raggiungere che è lì a pochi metri da noi e non vogliamo farcelo scappare». Categorico Tarantino, sebbene abbia piena consapevolezza delle difficoltà che il San Giuseppe si troverà di fronte domani.

«Quello di Matera credo sia, senza timore di essere smentito, tra i quattro roster più forti del campionato per qualità e lunghezza della rosa. Noi però proveremo a dare fondo a tutte le energie che abbiamo per raccogliere il massimo. Vogliamo rifarci della vittoria sfuggita a Ciampino».

Appuntamento dunque fissato a domani sera al PalaCoscioni di Nocera Inferiore, con fischio d'inizio alle 20.