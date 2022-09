San Giuseppe, Scarpitti all'esordio: «Inizio difficile contro il Pomezia»

«Non è un inizio semplice. A Pomezia hanno costruito una squadra che può metterci in difficoltà e può dire la sua in campionato». Così Fausto Scarpitti alla vigilia dell'esordio del suo Real San Giuseppe nel campionato di Serie A di futsal 2022-23.

Il coach dei vesuviani non sottovaluta l'impegno in trasferta in programma domani, sebbene si mostri convinto che «il Real ha ottime possibilità di portare a casa i tre punti se riuscirà a mettere in campo le proprie idee di gioco. La squadra sta bene - ha aggiunto l'allenatore dei gialloblu -. Abbiamo lavorato con grande impegno e i ragazzi sono stati eccezionali. Sono ottimista per l'inizio del campionato perché arriviamo quasi al completo e in una buona condizione».

Scarpitti prova infine a fare le carte al campionato, parlando di «una Serie A ancora più equilibrata rispetto allo scorso anno. Sono convinto che anche le squadre che hanno allestito organici importanti troveranno difficoltà contro quasi tutte le avversarie».