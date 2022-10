San Giuseppe, Scarpitti recrimina: «Risultato bugiardo, pari più giusto»

Una sconfitta che non va giù. Per la prestazione, per le grandissime parate del portiere del Napoli e per una direzione di gara che ha fatto storcere il naso al Real San Giuseppe. Il trainer gialloblu Fausto Scarpitti ha di che recriminare per il ko subito ieri nel derby esterno coi partenopei.

La formazione vesuviana ha disputato una gran partita, accettando la sfida sul piano degli alti toni agonistici da parte dei padroni di casa. «Abbiamo offerto la più bella prestazione di questo inizio stagione - ha affermato coach Scarpitti - L’inizio del secondo tempo è stata la nostra fase migliore, nella quale avremmo sicuramente meritato di passare in vantaggio. Tuttavia, come spesso ci accade, noi colpiamo i legni e ci ritroviamo grandi parate dei portieri e i nostri avversari segnano».

Grande dispiacere dunque per l'esito di un incontro «che assolutamente non meritavamo di perdere - ha aggiunto l'allenatore del Real San Giuseppe. La partita è stata equilibrata, il risultato non è giusto e l’arbitraggio non è stato all’altezza della situazione».