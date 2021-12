San Giuseppe, squalifica per Massa: stop fino a gennaio per il presidente

Il Giudice Sportivo ha squalificato Antonio Massa, presidente del Real San Giuseppe, fino al prossimo 15 gennaio 2022. Il massimo dirigente gialloblu era stato espulso per proteste nel corso della gara di mercoledì contro il Ciampino Aniene. Va in diffida invece Mario Imparato, giunto alla quarta ammonizione stagionale.

Vigilia importante intanto per il Real, chiamato all'ostica trasferta contro un Cmb Matera che non potrà contare su Oitomeia, appiedato per una giornata dal Giudice Sportivo. Non usa mezzi termini il tecnico Carmine Tarantino, che la definisce «una partita sicuramente complicata. Contro una squadra che merita ampiamente la classifica che ha e che è sta costruita con ottime individualità».

Ci saranno assenze anche tra le fila dei vesuviani, che mercoledì hanno ritrovato in panchina Bocca, ma hanno perso Crema nel riscaldamento, oltre allo stop per il lungodegente Micheletto che l'altro ieri s'è finalmente rivisto senza il sostegno delle stampelle.

Tarantino valuterà in extremis le sue scelte, coordinandosi ovviamente con lo staff. E a proposito di staff, Tarantino elogia il lavoro dell'allenatore dei portieri, «che sta accompagnando Montefalcone nel suo percorso di crescita fino alla convocazione in Nazionale. Germano merita questa opportunità, giunta anche in un momento di acquisita maturità per il nostro portiere».