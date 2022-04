San Giuseppe, superato il tour de force: Tarantino, «Grande spirito di sacrificio»

La sconfitta esterna contro Olimpus Roma s'è dimostrata un semplice incidente di percorso per il Real San Giuseppe. I vesuviani hanno superato brillantemente il tour de force imposto dal calendario per la disputa dei recuperi. E ora si proiettano al rush finale di campionato con una importante consapevolezza.

«Nelle difficoltà - spiega il tecnico Carmine Tarantino - il gruppo ha dimostrato di essere compatto e soprattutto di avere grande spirito di sacrificio. Abbiamo giocato quattro gare in dieci giorni e questo ciclo terribile ci ha messi a dura prova anche sul piano mentale».

Ora c'è un po' di tempo per rifiatare e per riprendere il normale ciclo di lavoro settimanale, praticamente impossibile da mettere in pratica giocando - e viaggiando - ogni tre giorni. «Ci proiettiamo alla prossima finale contro il Ciampino. Non c'è possibilità di rilassarci in questo finale di stagione. Dovremo essere pronti a giocare ogni partita come se fosse l'ultima, con la giusta forza e il giusto coraggio».