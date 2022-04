San Giuseppe, Tarantino ci va cauto: «Blitz scacciacrisi? Prova di carattere»

«Non so se quella di Avellino sarà una vittoria scacciacrisi. Mi basta per ora sapere che abbiamo offerto una prova di carattere dopo la partita contro la Feldi Eboli, in cui siamo stati troppo brutti per essere veri». Carmine Tarantino non usa mezzi termini e soprattutto si guarda bene dall'esaltarsi dopo il successo del Real San Giuseppe contro Sandro Abate.

Il blitz con un sonoro 1-5 ha in parte mitigato la profonda delusione per il match del PalaSele. Ma il trainer gialloblu è consapevole che «una vittoria non può cancellare tutte le difficoltà che stiamo ancora vivendo. Per ora ci godiamo il momento e soprattutto il periodo di riposo che avremo a disposizione in attesa delle prossime gare».

Il Real San Giuseppe è “Patias-dipendente”? Tarantino rifiuta l'etichetta, ma è abbastanza chiaro che «Alessandro sia un giocatore determinante in fase di finalizzazione per noi. E quando manca la sua assenza si nota, visto che abbiamo più difficoltà a fare gol».