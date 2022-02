San Giuseppe, Tarantino convinto: «Blackout che dura da mercoledì»

Ripresa disastrosa in campionato e rotta da invertire immediatamente. Grande rammarico in casa Real San Giuseppe dopo la sconfitta casalinga subita per mano della Meta Catania. Gli etnei hanno approfittato di un inizio sottotono dei vesuviani, di fatto chiudendo i conti del match già all'intervallo.

Per il tecnico gialloblu Carmine Tarantino, «più che un blackout limitato al primo tempo contro Catania, credo che con la testa siamo rimasti al 10’ del secondo tempo della gara di Manfredonia. Non siamo riusciti a digerire la sconfitta di mercoledì e abbiamo concesso davvero troppo alla Meta. E se concedi tanto a una squadra con grande qualità, vieni sistematicamente punito».

Eppure c'era stato una buona reazione fino al parziale 3-5, ma anche in quel caso Tarantino parla di ulteriori errori dettati da «nervosismo e frenesia. Di fatto abbiamo regalato l'intero primo tempo a Catania e loro hanno avuto il merito di essere cinici, meritando ampiamente la vittoria».

Il calendario della Serie A di futsal non dà comunque tregua e nemmeno tempo di rammaricarsi troppo. «Dobbiamo ragionare bene e capire cosa ci sta portando a questi risultati negativi. Dovrò darmi anche io delle risposte - aggiunge il tecnico dei vesuviani - perché è giusto che sia così. Insomma, dobbiamo capire quale possa essere la medicina giusta per curare questo malato che è attualmente il Real San Giuseppe».