San Marzano sconfitto dal Barletta: inizia male la Coppa Italia Dilettanti

Un gol da cineteca al 90’ beffa il San Marzano nel primo match valido per la fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti. I blaugrana di Egidio Pirozzi cedono di misura a un organizzato Barletta, al termine di una gara dagli elevatissimi toni agonistici, caratterizzata dai “legni” colpiti dalle due formazioni.

Per due volte ciascuno, i due portieri sono stati salvati dai montanti delle rispettive porte. Caso e Camara sulla sponda marzanese, Pignataro e Viscovich sulla sponda barlettana. Non si sono risparmiate in campo le due squadre, con il San Marzano che ha sicuramente risentito delle pesanti assenze dei vari Chiariello, Lettieri, Marotta e Liccardi, ma ha saputo comunque tenere testa al Barletta, che sta dominando il suo girone di Eccellenza pugliese.

Il lungo elenco di cartellini gialli - se ne conteranno dieci alla fine - è la riprova di un incontro spigoloso sì, ma mai degenerati in episodi di violenza.

Il primo turno nazionale di Coppa Italia Dilettanti per il San Marzano proseguirà mercoledì 16 marzo prossimo, con la gara interna contro il Melfi, altra formazione con importanti trascorsi professionistici. Le speranze di qualificazione dei ragazzi di Pirozzi al turno successivo sono legate a un successo contro i lucani e a una possibile vittoria dello stesso Melfi in casa contro il Barletta, nella partita in programma mercoledì 23 marzo.