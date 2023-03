San Marzano, la Serie D è tua: promosso con quattro turni d'anticipo

Il San Marzano festeggia la sua prima storica promozione in Serie D. Battendo la Virtus Avellino, la squadra del presidente Felice Romano ha ottenuto l'aritmetica certezza del primato con ben quattro turni d'anticipo. Numeri da record per i ragazzi allenati da Franco Fabiano, che viaggiano spediti verso quota 100 gol realizzati nel girone B di Eccellenza.

Il ruolino parla di 24 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta nei 30 turni finora disputati. Una macchina da guerra quella allestita dal diggì Antonio Langella, che ha centrato anche la vittoria della Coppa Italia regionale per il secondo anno di fila. Una stagione straordinaria che però non è ancora terminata per il San Marzano, motivato ad andare avanti anche nella fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti.

Mercoledì al Felice Squitieri è in programma la gara con l'Igea Virtus, valida per il ritorno dei quarti di finale. La gara d'andata disputata al D'Alcontres-Barone è terminata sul punteggio di 1-1, uno score che lascia aperta ogni soluzione per il match di mercoledì.

Al termine della gara di ieri il presidente Felice Romano ha tenuto a ringraziare tutti i protagonisti della stagione. «Stiamo festeggiando l’inizio di una nuova storia calcistica per San Marzano», ha affermato il massimo dirigente blaugrana, che ha ringraziato anche l'amministrazione comunale per il supporto istituzionale fornito per il progetto di restyling dello stadio Comunale di San Marzano sul Sarno. Approntati gli ultimi dettagli burocratici, nelle prossime settimane dovrebbero iniziare i lavori che riqualificheranno l'intera struttura, che sarà dotata anche di un manto di gioco in erba sintetica di ultima generazione.