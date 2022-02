San Marzano, vittoria in rimonta: ai blaugrana la Coppa di Eccellenza

Il San Marzano vince per la prima volta la Coppa Italia di Eccellenza. La finalissima del trofeo, dedicato alla memoria del prof. Angelo Zeoli, si è giocata questo pomeriggio al Romeo Menti di Castellammare e ha visto i blaugrana dell'Agro battere in rimonta la Virtus Campania.

Punteggio finale di 2-1 per i ragazzi di Egidio Pirozzi, che hanno disputato un'ottima gara passando in svantaggio sull'unico tiro in porta della formazione napoletana nel corso del primo tempo. Davanti a circa 2000 spettatori, le due squadre hanno dato vita a un match dagli elevati toni agonistici.

Il San Marzano ha iniziato da subito a menare le danze, colpendo anche un incrocio dei pali con Marotta su punizione dopo 9 minuti. La Virtus ha sfruttato una leggerezza difensiva del San Marzano, trovando il vantaggio con Porcaro. E ha trovato nel portiere Avino un ottimo baluardo, autore di almeno tre interventi provvidenziali nel primo tempo. Poco prima dell'intervallo il pareggio realizzato dal difensore blaugrana Velotti.

Nella ripresa, dopo un paio di sortite della Virtus Campania, il San Marzano trova il gol vittoria alla mezz'ora. Rapida la combinazione al limite tra Camara e Marotta, con quest'ultimo che entra in area e fulmina Avino sul secondo palo. Nel finale l'undici dell'Agro potrebbe arrotondare, ma Potenza non inquadra lo specchio della porta.

Dopo 8 minuti di recupero, i blaugrana esultano alzando la Coppa Italia "Angelo Zeoli". Questa vittoria fa accedere il San Marzano alla fase nazionale di Coppa Italia: al primo turno ci sarà un triangolare con le vincenti dei trofei regionali di Puglia e Basilicata.