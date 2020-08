Ultimo giorno di ritirno nel centro sportivo di San Gregorio Magno per la Polisportiva Santa Maria che ha terminato la seconda parte della preparazione con un test amichevole di spessore avendo di fronte il Monopoli che milita in Serie C. E' stata partita vera e i giallorossi di Gianluca Esposito, sono apparsi in buona condizione tanto da mettere paura ai più quotati avversari e hanno chiuso la prima frazione avanti di una rete messa a segno dopo pochi minuti dall'under Citro. I pugliesi guidati in panchin da Scienza, nella ripresa hanno operato dapprima il pareggio con Giosa e a metà tempo trovano il sorpasso con Fella per il definitivo 2-1 con cui si chiude il test match. Ora la squadra del presidente Tavassi rientra a Castellbate dove rimmarrà fino alla vigilia della stagione ufficiale che parte con le gare del turno preliminare di Coppa Italia © RIPRODUZIONE RISERVATA