Sapri, scelto l'allenatore Carlo Graziani. Squadra rinnovata per l'eccellenza

Il Sapri torna a respirare calcio che conta a livello regionale, la società dopo aver acquisito il titolo del Volla, ha formalizzato l'iscrizione al massimo campionato della Campania e con in testa il presidente Enrico Colella e il direttore generale Alberto Ciorciaro, si sta allestendo l'organico che possa ben figurare nella prossima stagione.

Il primo tassello è stata la scelta dell'allenatore ricaduta su Carlo Graziani, ex Pontecagnano, che guiderà la squadra in questa nuova avventura in eccellenza un torneo che nel golfo di Policastro manca da 12 anni.

Intanto da un paio di giorni la squadra si è ritrovata a Padula dove svolgerà la preparazione in vista dell'esordio.

Ad eccezione del portiere Thomas Colella, sono tutti volti nuovi da segnalere gli innesti dei centrocampisti Marco Fernando, ex San Marzano, Jury Bove, ex Faiano, e dell'argentino Leandro Montemarani, arrivato dal Bellizzi Irpino, e proprio nelle ultime ore è stato raggunto l'accordo con il difensore Alessio Garofalo, 23 anni, con un passato in D con Trapani e Viterbese e in eccellenza con Agropoli e Calpazio. La squadra rimarrà a Padula fino al 26 agosto. Sono previste anche due test amichevoli.