Un piccolo passo per la salvezza. C’è vita e c’è ancora speranza per il Napoli femminile. A due giornate dal termine capitan Paola Di Marino e compagne sono ancora in gioco. Il punto strappato in Emilia Romagna consente al club presieduto da Lello Carlino di accorciare sulla Fiorentina, prossima avversaria del Pomigliano domenica 8 maggio al Gobbato. Finisce 0-0 con il Sassuolo allo stadio Enzo Ricci e possono rammaricarsi le azzurre per la mancata vittoria contro le neroverdi. L’argentina Soledad Jaimes fallisce il rigore del possibile vantaggio (22’), ma anche le molteplici occasioni non vengono sfruttate a dovere. Manca soltanto il gol alle partenopee nei primi 45 minuti. La sfortuna, la poca precisione e le parate della belga Diede Lemey non schiodano il punteggio.

La spagnola Yolanda Aguirre in porta al posto di Rachele Baldi. Sceglie il 3-5-2 la coppia Giulia Domenichetti-Roberto Castorina. In avanti Jaimes affiancata da Eleonora Goldoni. Ex di turno Emma Errico. Parte bene la squadra napoletana, che affronta la 20esima giornata di serie A con il piglio giusto. Alta sulla traversa la prima conclusione di Goldoni (9’). Ci prova la slovena Kaja Erzen: il suo tiro-cross si stampa sulla traversa (12’). Si fa vedere il numero 99: debole il tiro di Soledad. Erzen instancabile, macina chilometri e dalla sua iniziativa sulla sinistra scaturisce il penalty: fallo di mano di Erika Santoro. Dagli undici metri si presenta Jaimes (avrebbe voluto calciare la spagnola Sara Tui) ma la mano sinistra di Lemey e la conseguente palla sulla traversa non cambiano il risultato. Sprecata una grande chance.

Il Napoli non si ferma e non accusa il colpo. Alza il ritmo e lo scambio Goldoni-Jaimes culmina con il palo centrato al 26’. Azzurre in debito con la Dea Bendata. Insistono di destro Tui (30’) ed Erzen (40’): non muta il copione. Si chiude con una doppia possibilità per le padroni di casa il primo tempo. Sbatte sul palo la sortita della ceca Kamila Dubcova e Aguirre nega il tap-in vincente alla tedesca Tomar Dongus.

Nella ripresa Emma Severini rileva Errico (61’) e Romina Pinna sostituisce Jaimes (66’). La scozzese Lana Clelland sibila il palo (73’) e spara alto due minuti dopo. Assalto finale delle ragazze di Domenichetti-Castorina ma Lemey salva il risultato e il Sassuolo (84’). L’attaccante sarda ex Pomigliano non trova lo specchio della porta (85’). Vigila Aguirre sul colpo di testa di Michela Cambiaghi (86’) e neutralizza un tiro velenoso di Dubcova al 90’.