Un gol alla, una doppietta contro l’. Maglia numero 9, classe 1988, nata a. Custodisce gelosamente nel suo cuore gli 11 anni vissuti da protagonista con il. Allasorteggiò i calendari per leun anno fa, domani sera (ore 20.45) affronterà la sua ex squadra allo. Vigilia particolare per, grande ex di turno. Insi è subito messa in luce, firmando nelle prime due giornate 4 punti.Si accendono i riflettori su. A porte chiuse, nel terzo turno di campionato, il bomberincontrerà una compagine desiderosa di riscatto, dopo i due ko maturati con. La centrocampista catanesespinge le sue compagne ad invertire la rotta. «Una bella emozione l’esordio in serie A, anche se sono subentrata a partita già compromessa sul 5-1. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, ad alti ritmi contro una squadra che ogni anno lotta per lo scudetto e partecipa alla. Non è mai facile affrontare formazioni di tale spessore». Prima esperienza nella massima serie per la 24enne siciliana. «Si nota la differenza tra A e B. Credo, però, che basti poco, magari anche una semplice iniezione di fiducia e autostima per iniziare a risalire la china».Non saranno del match il difensore, ancora negliin attesa di poter tornare in, ed, bloccata da un problema al ginocchio. «La sfida con il Sassuolo sarà trasmessa su(e su): un motivo di determinazione e non di emozione, uno stimolo in più per far bene e portare i primi punti a casa, si spera». E’ il comune sentire del Napoli femminile, espresso da Giulia Risina.In caso di emergenza il tecnico, come il suo autorevole collega, dismetterà la giacca griffata, la sartoria partenopea che ha scelto di supportare il Napoli femminile in questa stagione, vestendo l’allenatore azzurro in occasione delle gare ufficiali.