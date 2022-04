Sole, mare, vento, pioggia. E la Giornata mondiale della Terra celebrata a dovere. Terminato per ora l’impegno ambientale, capitan Paola Di Marino e compagne si concentrano sulla 20esima giornata di serie A. Dopo il gesto di disappunto, mostrato per la sconfitta interna con la Lazio, Eleonora Goldoni incoraggia le azzurre a risollevarsi.

«Applicare lo stesso atteggiamento avuto nelle ultime settimane», suggerisce alla vigilia del match con il Sassuolo la giocatrice di Finale Emilia. «Ci siamo preparate al meglio, curando i dettagli. Siamo pronte ad una grande sfida», avverte la calciatrice classe 1996. Posta in palio pesante, mancando tre giornate al termine della stagione. «Abbiamo tanto da perdere, perché giochiamo per la salvezza. In queste partite la pressione e le responsabilità sono tante», osserva Goldoni, che traccia la rotta da seguire.

«Dobbiamo tirare fuori il meglio di noi e possiamo farlo», confida fiduciosa la centrocampista. Invischiato nella lotta per non retrocedere, il club allenato da Giulia Domenichetti e Roberto Castorina si presenta allo stadio Enzo Ricci (ore 14.30) con 21 elementi a disposizione. Assenti la greca Despoina Chatznikolaou e la bulgara Evdokija Popadinova, mentre l’argentina Apolonia Berti rinforzerà la Primavera di Pasquale Illiano, impegnata contro l’Empoli, e la giovane Marika Caputo è stata aggregata al gruppo partito per l’Emilia Romagna.

«Affrontiamo una compagine di grande qualità. Le neroverdi lottano per conquistare un posto in Champions League», dichiara Goldoni. Sassuolo quarta forza del campionato. «Servirà un grande atteggiamento, una grande unione e la tipica cazzimma», conclude Eleonora, artefice di quattro reti fin qui. Passa da Sassuolo il treno salvezza per il Napoli femminile. L'incontro sarà trasmesso su TimVision.