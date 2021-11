Prevale l’esperienza del Sassuolo, non basta il cuore del Pomigliano. Allo stadio Enzo Ricci si impongono le neroverdi 4-2 e continuano l’inseguimento all’imbattuta capolista Juventus. Sorridono le ragazze di Gianpiero Piovani, che riscattano il ko con la Roma e arpionano la settima vittoria stagionale. Escono a testa alta, e giocano con personalità le pantere, riducono lo svantaggio ma cedono soltanto nel finale, rimediando la seconda sconfitta in campionato della gestione Panico.

Prima del fischio d’inizio un minuto di raccoglimento per ricordare Vittoria Campo, l’ex calciatrice del Palermo Calcio scomparsa pochi giorni fa a causa di un malore improvviso a 23 anni.

Si proiettano subito all’attacco le emiliane con la maltese Haley Bugeja, la scozzese Lana Clelland e la giapponese Mana Mihashi. Di sinistro Benedetta Brignoli porta in vantaggio (13’) la seconda della classe. La dedica è indirizzata all’infortunata Martina Tomaselli. Nulla può il portiere serbo Sara Cetinja: conclusione forte e imprendibile. Abbozza una duplice reazione il Pomigliano con la svedese Marija Banusic e con Giusy Moraca. Attenta la belga Diede Lemey. Raddoppia il Sassuolo al 26’ con la bionda Clelland: esterno destro a seguito di una ripartenza veloce.

«Senza paura», dice il tecnico Domenico Panico alle sue, caricando il gruppo. Sempre pericolosa Clelland al 33’: tenta il pallonetto il numero 26, salvataggio sulla linea dell’australiana Aivi Luik. Sul fronte avverso di testa Maria Luisa Filangeri scongiura la rete campana (40’). Al riposo sul doppio svantaggio capitan Deborah Salvatori Rinaldi.

Nella ripresa le granata ristabiliscono l’equilibrio, sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Danielle Cox accorcia e firma il 2-1, riaprendo la gara al 51’. Cinque minuti dopo il guizzo vincente di Luik azzera lo svantaggio iniziale (2-2). Amnesia del Sassuolo, ne approfitta il Pomigliano.

Banusic prova l’affondo: il suo tiro a giro di sinistro chiama in causa Lemey, che vola letteralmente e si rifugia in corner. Cadono e si infortunano Salvatori e l’attaccante di Uppsala al 62’: l’ex Milan si ristabilisce dopo lo scontro, la svedese si tocca la gamba sinistra, costretta al cambio. Al suo posto l’argentina Dalila Belen Ippolito, decisa a mettersi in luce e a sorprendere l’estremo difensore belga al 68’. Cede spazio però il club campano e la centrocampista ceca Kamila Dubcova, stesa in area da Luik (ammonita), guadagna e trasforma il rigore (79’), che vale il 3-2. Pone fine alle ostilità Sofia Cantore: il suo pallonetto all’86’ beffa Cetinja fuori dai pali. Azione viziata dal fallo netto non sanzionato su Giorgia Tudisco. Sassuolo-Pomigliano finisce 4-2.