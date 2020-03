Savoia, parla Rais: «Se si riparte, due promozioni per ogni girone»

Il calendario del Girone I di Serie D oggi avrebbe dovuto offrire lo partitissima: Savoia-Palermo, seconda forza contro prima di un campionato dal livello molto alto, affrontato con grande autorità da parte sia dei biancoscudati campani che dei rosanero siciliani. E anche se l’emergenza Coronavirus ha fermato completamente il mondo del calcio sorge spontaneo chiedersi cosa accadrà nella quarta serie italiana al termine della pandemia e come si concluderà il cammino delle due contendenti che oggi avrebbero dovuto incrociare le armi. In quest’ottica il club di Torre Annunziata ha lanciato un’idea che nei prossimi giorni sarà sottoposta al vaglio degli organi federali: «Sarebbe opportuno procedere a due promozioni per girone - spiega il direttore generale del Savoia Giovanni Rais -. Andrebbero in C la prima di ogni raggruppamento e la seconda qualora avesse almeno 7 punti di vantaggio sulla terza, altrimenti si andrebbe direttamente ai play off e chi li vince passa». La proposta ha già ottenuto già il placet di altre società: «Sarebbe una soluzione epocale - conclude il dg - capace di rompere gli schemi garantendo la meritocrazia».

Ultimo aggiornamento: 16:47

