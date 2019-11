Si muovono le acque in casa Scafatese: il club canarino annuncia la separazione con il Mister Mario Di Nola e tutto lo staff tecnico. “Una scelta difficile per l’enorme legame di affetto e di amicizia che ci lega a una persona squisita e competente come Mario Di Nola” – si legge nel comunicato, forse i risultati non convincenti di questi primi mesi con la Scafatese che, oggi, è più vicina alla zona Play Out che a quella Play Off.

Ultimo aggiornamento: 18:28

