Scafatese, Giordano si presenta: «Avremo nuova struttura societaria»

«Il primo passo sarà costruire una struttura e organizzazione societaria di rilievo». Si presenta così Michele Giordano, nuovo presidente della Scafatese che succede al vulcanico Vincenzo Cesarano alla guida del club gialloblu.

Ieri la conferenza stampa nel quartier generale di Givova, nota azienda di abbigliamento sportivo che conferma, nel calcio come nel basket, il suo profondo legame con la città di Scafati.

Dopo i ringraziamenti di rito ai responsabili dell’azienda e all’amministrazione comunale, Giordano ha riconosciuto alla famiglia Cesarano i meriti di aver riportato il club ai vertici del calcio regionale. «Se non avesse lasciato una Scafatese così forte e radicata sul territorio probabilmente non si sarebbe ridestata in me la giusta passione. Sono uno che crede nel professionismo a ogni livello», ha concluso il nuovo presidente, annunciando di aver affidato all’avvocato Diego Chirico l’incarico di direttore generale.

Quest’ultimo ha sottolineato che «la società ha già ben chiare le strategie per la diffusione del marchio, così come di avviare una campagna abbonamenti a prezzi accessibili. E poi punteremo sul coinvolgimento delle scuole e sulle iniziative per il sociale».