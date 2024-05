Scelta la sede e la data della finale della Coppa di Promozione Sessana-Battipagliese

Dopo una lunga attesa finalmente la finale di Coppa Campania di promozione tra Sessana e Battipagliese trova una nuova sede e la data. Fissata in un primo momento per il 24 aprile a Scampia, poi rinviata su disposizione della Questura di Napoli per motivi di ordine pubblico, si disputerà domenica 19 maggio alle ore 17,00 allo stadio "Salvatore Conte" di Mondragone (Caserta).

La scelta di certo sembra penalizzare i tifosi della Battipagliese ma evidentemente i vertici del comitato regionale della federcalcio campania non hanno trovato una sede migliore per far fronte alle molte richieste dei tifosi bianconeri della formazione salernitana. A seguito del sorteggio i sostenitori della Battipagliese occuperanno il settore ospiti.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno disputati i supplementari, ed eventuali rigori. Per l'occasione, oltre alla terna arbitrale, sarà designato anche il quarto ufficiale di gara. Il prezzo del biglietto d'ingresso è di 5 euro. Sarà possibile acquistare i tagliandi dalle ore 12 di lunedì 13 maggio. Restano validi i biglietti venduti per la finale dello scorso aprile.