Sei gare alla fine. Tre allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, altrettante in trasferta. Si preparano alla volata salvezza capitan Paola Di Marino e compagne. Sabato 19 marzo big match tra le mura amiche contro la capolista Juventus. Si mobilitano già i tifosi partenopei, che vorranno far sentire il loro decisivo apporto, come già accaduto di recente contro l’Hellas Verona. Domenica 27 marzo la sfida in Liguria con la Sampdoria dell’ex Ana Lucia Martinez, attaccante guatemalteca classe 1990. Due gli incontri ad aprile (3 e 24): in casa con la Lazio, in Emilia-Romagna con il Sassuolo. Infine lo scontro con l’Empoli (8 maggio) in Toscana e il derby campano con il Pomigliano di Manuela Tesse una settimana dopo.

Da Biella con amore. Il suo sinistro ha bucato la resistenza di Laura Giuliani e, al termine della partita disputata al Vismara, si è portata il pallone come ricordo. Un souvenir per celebrare il primo gol segnato in serie A. «È una grande soddisfazione sia a livello personale che di squadra», racconta entusiasta Martina Toniolo. La sua punizione magica ha regalato un punto pesante al club presieduto da Lello Carlino. «Crediamo nella salvezza e andremo fino in fondo», asserisce convinta la giocatrice piemontese.

«Quella con il Milan è stata una partita difficile su un campo in erba: non siamo abituate a giocare così», tiene a precisare la calciatrice classe 2001, letteralmente sommersa dall’affetto travolgente delle sue compagne. Al gol dell’1-1, firmato all’86’, la corsa liberatoria con Arianna Acuti, l’inseguimento di Heden Corrado, della camerunense Marie-Aurelle Awona e della slovena Lana Golob. Si chiude il cerchio con Claudia Mauri, Di Marino e socie.

«Abbiamo saputo resistere, nonostante il gol subìto in avvio. Siamo andate avanti e abbiamo trovato un pareggio importante», ribadisce l’ex bianconera. Gruppo coeso che non si è arreso. «Dedico il gol alla mia famiglia e alle compagne di squadra che mi sono sempre vicine», conclude raggiante Martina Toniolo. La coppia Castorina-Domenichetti ha un’arma in più per centrare il tanto desiderato obiettivo stagionale.