Slitta di un'ulteriore settimana la ripresa del regolare calendario del campionato di Serie D. Ad oggi, degli oltre 90 recuperi programmati, sono ben 54 le partite ulteriormente rinviate per le conseguenze dell'emergenza Covid.

Il 6 dicembre prossimo si giocheranno solo alcuni dei tanti recuperi non ancora disputati, tra i quali ci sono anche partite che riguardano formazioni campane. Gladiator-Nocerina, Portici-Gravina, Puteolana-Team Altamura, Fasano-Real Agro Aversa e Acr Messina-Gelbison le partite riprogrammate per domenica prossima.

L'ulteriore rinvio è stato dettato anche dalla risposta della Figc, che ha corretto la bozza dell’aggiornamento del Protocollo Sanitario relativo al Campionato di Serie D. Non essendoci ancora esecutività per il documento, che ha bisogno di ulteriori approfondimenti medici, si è deciso dunque di far slittare di altri sette giorni il ritorno al normale calendario.

Il 13 dicembre si disputeranno le gare della settima giornata (nona per i gironi A e C), con nuove comunicazioni successive relative alla rimodulazione del calendario.

