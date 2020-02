Sfida al vertice. «Faremo il nostro meglio», assicura fiducioso il tecnico Giuseppe Marino alla vigilia della trasferta contro la seconda della classe. Al Campo Sportivo Acquaviva snodo importante per il Napoli femminile, chiamato a difendere il primato dall’assalto del San Marino. Big match della 13esima giornata di serie B (domani ore 14.30). Le azzurre intendono migliorare il risultato dell’andata (1-1) e distanziare in griglia una diretta concorrente per la promozione.



Considerazioni. «Sono queste le partite che ci piace giocare, quelle per le quali ci alleniamo da agosto», sentenzia Marino. Si presentano al gran completo le tartarughine, eccezion fatta per Giulia Risina, reduce dall’operazione al menisco effettuata ad inizio settimana.



Piano di battaglia. «Le motivazioni sono intrinseche nella classifica. Non snatureremo la nostra identità, cercheremo di fare la partita con coraggio e personalità», prosegue Marino. Sammarinesi battute dalla Lazio dopo una striscia di 8 successi consecutivi. La squadra di Alain Conte sarà priva della squalificata Di Luzio. Capitan Emanuela Schioppo e compagne potranno avvalersi del caloroso supporto dei numerosi tifosi provenienti da Napoli, grazie al pullman messo a disposizione dal club azzurro, ma anche provenienti dal Nord e desiderosi di sostenere le ragazze del presidente Raffaele Carlino. © RIPRODUZIONE RISERVATA