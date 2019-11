Sibilla Flegrea, Illiano: «Majella è un bomber vero»

Nove punti nelle ultime sei partite e due vittorie nelle due gare consecutive giocate negli ultimi due turni al “Chiovato”. La Sibilla Flegrea ha dato un senso alla propria stagione, tanto che proprio in virtù degli ultimi successi si è tirata fuori dalla zona rossa della classifica. Un buon momento anche grazie all’arrivo del bomber Rosario Majella, autore di tre reti nelle ultime due gare. Tre goal pesanti contro San Giorgio e Napoli Nord che hanno consentito ai biancazzurri di Bacoli di poter fare un bel balzo in classifica. «Rosario non ha bisogno certo di presentazioni, non devo dire io che tipo di giocatore è e soprattutto quali sono le sue qualità - ha spiegato il trainer bacolese Gennaro Illiano -. E’ un ‘atleta per il quale i numeri parlano per lui».

