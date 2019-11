Simone Perrotta fa visita alla Real Casarea

Oggi è una giornata speciale in casa Real Casarea: Simone Perrotta ha visitato per un giorno il nostro mondo. Il campione del mondo con l'Italia nel 2006 in mattinata è stato all'Archimede per conoscere gli alunni del Real Casarea College. Ha raccontato la sua storia sia da calciatore che da studente diplomandosi in tarda età per aver dedicato una vita al calcio. "Ero molto curioso di conoscere il Progetto College. Sono rimasto particolarmente affascinato - afferma Perrotta - è un progetto pazzesco che va nella direzione di accompagnare questi ragazzi alla vita, perché credo che chi ha una società sportiva e chi ha la possibilità di stare a contatto con dei ragazzi debba assumersi la responsabilità di accompagnarli in tutte quelle che possono essere le dinamiche future della loro vita".

