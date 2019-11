Sorrento super, ma Maiuri frena: «L’obiettivo non cambia»

Il Sorrento sbanca Foggia e si siede al tavolo delle grandi, eppure il tecnico dei rossoneri, Enzo Maiuri, preferisce continuare a viaggiare a fari spenti: «Credo che cambiare gli obiettivi all’11ª giornata sia da presuntuosi - si affretta ad ammonire l’allenatore rossonero - La società ha fissato come obiettivo primario la salvezza. In quest’ottica cercheremo di conquistare più punti possibili partita dopo partita. Potremmo incappare in una giornata difficile e non avere l’opportunità di rimediare, dobbiamo tenere gli occhi aperti, rimanere umili e consapevoli che il campionato è difficile».

