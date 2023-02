Sorrento, torna il Torneo delle Sirene - Msc Cup per le squadre di calcio under 14 di tutto il mondo

Il Torneo delle Sirene - Msc Cup giunge quest'anno (dal 23 al 26 marzo) alla sua nona edizione, la quarta cui parteciperanno ben venti squadre giovanili provenienti da tutto il mondo per un format capace ormai di convogliare tra Sorrento (stadio centrale della manifestazione) e Sant'Agnello migliaia di appassionati di calcio, operatori del settore e - perché no - semplici turisti di passaggio in penisola.

La partecipazione è riservata alla categoria Giovanissimi 2009 (Under 14), in pratica l'ultima della attività di base prima di entrare a far parte del circuito delle squadre nazionali.

L'evento, patrocinato dal Comune di Sorrento, ha infatti come obiettivo quello di mettere a confronto prestigiose realtà internazionali con affermati club del nostro calcio e selezionate scuole calcio per cristallizzare le differenze che ancora sussistono e, nel contempo, mettere in luce qualche talento italiano agli occhi di formazioni blasonate come Chelsea, Milan, Inter, Juventus e Real Madrid (tutti club che nel corso degli anni si sono alternati in penisola).

Proprio i blancos hanno scritto nel 2019 il loro nome nell'albo d'oro del torneo, aggiungendosi ai cugini dell’Atletico Madrid, alla Lazio, alla Juventus ed al Milan (detentore) - che ha vinto ben tre delle otto passate edizioni del Torneo delle Sirene - MSC Cup.