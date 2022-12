La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato gli abbinamenti degli spareggi nazionali tra le vincenti dei playoff di Eccellenza regionale. Secondo il tabellone, in caso di vittoria al primo turno delle formazioni campane, non ci sarà uno scontro “fratricida” tra corregionali come avvenuto nella scorsa stagione, con finalissima tra Angri e San Marzano.

Secondo gli abbinamenti, la squadra che vincerà i playoff del girone A di Eccellenza Campania affronterà al primo turno la vincente playoff del girone B di Eccellenza Sicilia. La vincente del girone B in Campania se la vedrà invece con la seconda dell'Eccellenza molisana.

Sono sette gli ulteriori posti disponibili in Serie D per i quali concorreranno le ventotto squadre che vinceranno la post-season regionale. La formula prevede due turni con gare di andata e ritorno: il primo turno si giocherà il 28 maggio e il 4 giugno, le finali sono invece in programma 11 e 18 giugno. Questi i quattordici abbinamenti del primo turno:

Gruppo A: Veneto B-Lombardia A

Gruppo B: Lombardia B-Piemonte VdA B

Gruppo C: Piemonte VdA A-Liguria

Gruppo D: Veneto A-Friuli V.G.

Gruppo E: Lombardia C-Trento/Bolzano

Gruppo F: Lazio A-Sardegna

Gruppo G: Emilia Romagna B-Abruzzo

Gruppo H: Toscana A-Emilia Romagna A

Gruppo I: Toscana gir. B-Umbria

Gruppo L: Marche-Lazio gir. B

Gruppo M: Sicilia gir. A-Calabria

Gruppo N: Campania gir. B-Molise

Gruppo O: Puglia-Basilicata

Gruppo P: Sicilia gir. B-Campania gir. A

Si qualificheranno al turno successivo le squadre che al termine dei due incontri avranno segnato il maggior numero di reti o, in caso di parità, il maggior numero di gol in trasferta. In caso di ulteriore parità si effettueranno i supplementari, previsti i calci di rigore qualora non fossero realizzate reti nei due tempi extra (un risultato di parità con reti segnate ai supplementari premierà invece la squadra in trasferta). Gli stessi criteri valgono per il secondo turno, che si disputerà con questi abbinamenti:

Vincente B-Vincente C

Vincente E-Vincente A

Vincente D-Vincente G

Vincente H-Vincente L

Vincente I-Vincente F

Vincente M-Vincente P

Vincente N-Vincente O