Il Portici, il suo club, l’ha etichettato come “il gol più bello”. Lo ha segnato Giuseppe Onda, attaccante azzurro, che attraverso la propria pagina social ha annunciato un’iniziativa solidale a favore delle famiglie bisognose, impossibilitate – causa emergenza coronavirus – a provvedere al proprio sostentamento.



«Io e mio fratello Sasà Della Grotta – scrive Onda sul suo profilo – abbiamo deciso di fare donazioni. Provvederemo alla spesa per le famiglie che ne hanno bisogno».



L’iniziativa è essenzialmente – ma non esclusivamente – rivolta alle famiglie di Torre Annunziata, città dell’attaccante e del suo amico: i due sono infatti pronti, compatibilmente con le rigide misure restrittive in vigore, ad andare anche oltre i confini cittadini pur di dare sostegno in un momento tanto drammatico.



Onda ed il suo amico si faranno carico non solo del materiale acquisto delle provviste ma anche della consegna: al momento (l’iniziativa è stata annunciata nella giornata di ieri), la morsa della sofferenza si è allentata grazie a loro per un paio di famiglie. © RIPRODUZIONE RISERVATA