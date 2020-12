Filotto. Ruolino di marcia rispettato e chiuso nel migliore modi il 2020 sul parquet. Ottovolante FF Napoli al PalaCercola, dove capitan Fernando Perugino e compagni travolgono 5-1 il Taranto. Non si contano le smisurate occasioni da gol per i padroni di casa nel primo tempo. Continuo il tiro a bersaglio e assedio duraturo alla porta di Jonathan Ventimiglia. Producono una quantità industriale di azioni i ragazzi di Piero Basile, che però non concretizzano a dovere. Almeno due i pali centrati, scheggiata una volta la traversa.

Ritmo alto impresso dai partenopei e dinamismo esasperato. Manovre di aggiramento, cambi di passo, velocità e profondità. Appostato sul secondo palo, porta in vantaggio i suoi Vitor Renoldi (4’16”). Schiacciante la partenza dei napoletani, che però si lasciano cogliere impreparati da Claudio Lacatena (7’04”), abile a sfruttare l’indecisione della retroguardia. Salvatore Di Pietro sfiora il sorpasso e para di tutto e in tutti i modi l’estremo difensore pugliese. Scivolano Attilio Arillo e Perugino junior, non ne approfitta il Taranto.

Fuoco alle polveri nella ripresa. Arriva il tanto agognato gol di Nejc Hozjan, il primo stagionale dello sloveno che vale il 2-1. Proprio in conferenza stampa, alla vigilia, il numero 8 si era dichiarato pronto a lasciare il segno. Promessa rispettata e parola mantenuta al 22’15”. FF Napoli in scioltezza. Movenze da circensi e palleggi di testa del duo Turmena-Fortino e il 3-1 è servito. Ci pensa Robocop ad arrotondare il punteggio (24’12”). Ritrova se stesso Luca De Simone: gioia e gloria per il 10 (4-1 al 27’08”). Esordio positivo di Vincenzo Amirante, che a fine dicembre compirà 18 anni.

Lancia il power play Angelo Bommino ma Luis Felipe Naibo Turmena manda tutti a casa: 5-1 del mancino e foto di rito. Matteo Ruggiero, Pasquale Scolavino e De Simone in versione urlo di Munch, allarga le braccia il presidente Serafino Perugino, pugno chiuso di Arillo, emulato da Lino Somma e Nicola Ferri, sorridono gli altri, Renoldi e Turmena mostrano orgogliosi i gioielli di famiglia. Ottava meraviglia. Nel girone D la vetta è saldamente azzurra.

