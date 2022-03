Sport e inclusione sociale: il caso della Scuola Calcio Arci Uisp Scampia

La pratica sportiva può arginare e contrastare il disagio degli adolescenti nei quartieri periferici dove è più alta la dispersione scolastica? Può la frequentazione di luoghi aggregativi riconoscibili sul territorio favorire una maggiore inclusione sociale? Attraverso lo sport si insegnano le regole del gioco ma anche della vita, il tempo trascorso per esempiosui campi di calcio è uno dei modi per potersi meglio relazionare creando un clima di rispetto reciproco e di inclusione tra gli atleti e le atlete. Perché mediantelo sport si eliminano anche le discriminazioni di genere.

Le azioni mirate del P.i.s.s. - Piazze d’Incontro e Sport a Scampia, un progetto di partecipazione civile che si fonda sul fair play, sono finalizzate a contrastare l’emarginazione sociale attraverso la pratica sportiva e la genitorialità consapevole. A fronte di specifiche criticità della popolazione adolescenziale nasce il bisogno di individuare delle iniziative capaci di coinvolgerli rendendoli più consapevoli,convincendoliaconcludere il loro percorso scolastico. A questi progetti debbono collaborare tutti i soggetti coinvolti (famiglie, scuola, Istituzioni, associazioni) così da realizzare una convergenza reale ma soprattutto efficace.

Una delle principali associazioni presenti sul territorio è la Scuola Calcio Arci Scampia che diventa il caso di studio dove poter verificare e riconoscere le potenzialità del suo ruolo e delle attività che quotidianamente da oltre trenta anni ha messo a disposizione dei ragazzi e delle ragazze del quartiere. Nel corso degli anni, il suo impegno a favore delle fasce più deboli si è sempre più consolidato e reso riconoscibile nel quartiere attraverso l’impegno di quanti ci lavorano con passione e in modo assolutamente volontario. Sono circa 500 i ragazzi coinvolti e molteplici sono le attività collaterali che il Centro sportivo organizza destinate ad adolescenti e preadolescenti del quartiere.

Lo spirito della Scuola, essendo un’associazione no profit è, infatti, di mettere a disposizione dei giovani e dei genitori una struttura attrezzata e un luogo dove non solo possono praticare l’attività sportiva ma anche dove poter crescere sani nel rispetto dei valori che vengono insegnati quotidianamente. L’obiettivo è di aiutare i giovani a formarsi e a orientarli nella vita e nelle scelte scolastiche anche in un contesto difficile. Il progetto P.i.s.s si inserisce nella programmazione di Interventi di contrasto alla dispersione scolastica, azioni di accompagnamento e progetto Scuola Viva, realizzato con il contributo del Por Campania Fse 2014-2020.