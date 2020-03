Sporting Barra, Mango: «Giusto fermare tutto, stringiamo i denti e ripartiremo»

BARRA. Il modo di vivere si sa è cambiato, non resta che attendere tempi migliori e stare in casa. Emergenza nazionale che si ripercuote a cascata su tutti i settori. In casa Sporting Barra torna a parlare il presidentissimo Francesco Mango che da sportivo e padre di famiglia invita tutti i sostenitori a stare a casa in attesa di rivedersi tutti quanto prima. La sua analisi affronta vari punti: «In questo momento dobbiamo dare spazio alla famiglia, ai valori. Ecco perché chiedo - osserva il patron - a tutti come stanno già facendo di pazientare ed attendere. Solo così rispettando tutti le regole possiamo uscire di casa tutti. Periodo molto particolare, manca la nostra solida domenica di calcio. Ci manca la voglia di vivere. Dobbiamo stringere i denti e stare in famiglia con la paura di scendere a lavorare. Situazione molto particolare, dobbiamo stare vicini e pregare che tutto finisca quanto prima».

Ultimo aggiornamento: 16:37

