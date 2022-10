Sala Consilina avanti nella Coppa Divisione superata Acerra (6-1)

Nel secondo turno di Coppa della Divisione, lo Sporting Sala Consilina (A2) vince nettamente sul campo del Leoni Acerra (B) e accede al terzo turno della competizione riservata alle squadre dei tre principali campionati nazionali di calcio a 5. La formazione salese guidata dal tecnico Fabio Oliva, dopo essere stata in svantaggio nei minuti iniziali per una rete di Brillante, ha ribaltato la situazione con Brunelli e Abdala e ha chiuso il primo tempo sul 2-1 per poi dilagare nella ripresa con le marcature di Bocca, ancora Brunelli, doppietta per lui, ElJohari e del portiere Mattia Santoro, che il tecnico ha schierato per questo match contro i partenopei. Il risultato finale di 6-1 per lo Sporting Sala Consiilina che nel prossimo turno se la vedrà con la Feldi Eboli (A) la gara è in programma mercoledì 19 ottobre alle ore 20 a San Rufo (Salerno).