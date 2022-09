Sporting Sala Consilina esordio vincente in A2 a Reggio Calabria 5-3

Parte nel migliore dei modi la stagione in A2 per lo Sporting Sala Consilina, che nell'anticipo della prima giornata di campionato del girone C, va ad espugnare il campo della Polisportiva Futura Reggio Calabria. Gli uomini di Fabio Oliva, vincono e convincono mettendo in mostra il pivot brasiliano Leo Brunelli, autore di 4 delle cinque reti messe a segno da parte della formazione salernitana del patron Giuseppe Detta, il quale al termine del match è apparso molto soddisfatto. per la cronaca la quinta rete dello Sporting Sala Consilina, l'ha siglata l'ex Benevento Emanuele Volonnino. La gara si è chiusa sul 5-3 per i salesi che conquistano i primi 3 punti e sabato 1 ottobre giocheranno in casa nel centro sportivo di San Rufo (Salerno) contro i pugliesi del Giovinazzo, alle ore 18.