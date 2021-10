Sporting Sala Consilina, gran colpo: arriva Felipe Manfroi

Lo Sporting Sala Consilina, neo promossa in serie A2 dopo aver centrato la prima vittoria nel campionato con il Cus Molise, piazza un gran colpo di mercato assicurandosi le prestazioni dell'esperto universale: Felipe Alberton Manfroi, 35 anni, brasiliano, naturalizzato italiano per le sue origini venete, che vanta un passato in diversi club di serie B e A. Manfroi, arriva dal Porto San Giorgio, e vanta anche sei presenze nella Nazionale Italiana. L'arrivo a Sala Consilina, è atteso per sabato quando comincerà a lavorare agli ordini del tecnico Cafù. Il debutto è previsto per sabato 6 novembre nella trasferta sul campo del Pomezia.